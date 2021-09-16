Розчарувались в НАТО? Три великі країни підписали нову оборонну угоду

Три країни оголосили про утворення AUUKUS

США, Велика Британія та Австралія вирішили об'єднатися у тристоронній безпековий блок. За офіційною інформацією, мета цього – поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це інформує Білий дім.

Альянс отримав назву AUUKUS (Австралія, Велика Британія, США). Його мета – «захищати і відстоювати спільні інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні».

Про ініціативу 15 вересня спільно оголосили лідери трьох держав:

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

І глава уряду Австралії Скотт Моррісон.

На брифінгу у США політики розповіли, що три англомовні країни вирішили об'єднатися заради поглиблення партнерства, створення нових робочих місць і загалом процвітання.

У пресрелізі, опублікованому на сайті Білого дому, мовиться, що США, Британія та Австралія також мають спільні ідеали та прагнуть працювати разом «для протистояння викликам ХХІ століття».

Метою об'єднання оголосили поглиблення технічної, наукової та оборонної співпраці задля гарантування безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

США і Велика Британія є членами НАТО, а Австралія – основний союзник поза НАТО.

Утім, британські та американські ЗМІ вже встигли охрестити об'єднання антикитайським. І це на тлі зростання напруженості у відносинах США та Китаю.

Аналізуючи подію, ЗМІ у Британії та США (як-от Guardian та Washington Post) зауважили, що «офіційні особи не згадували Китай, але не залишили жодних сумнівів в тому, яку силу AUUKUS покликаний стримувати».

Про що домовилися сторони?

В рамках угоди три країни спростять обмін інформацією і технологічними нововведеннями в сфері штучного інтелекту, кібернетичної та підводної систем. Також сторони мають намір створити можливості нанесення ударів із великих відстаней. Крім того, сторони планують обговорювати тему ядерної безпеки та протидію Китаю.

Представники Білого дому в ході брифінгу також уточнили, що мета альянсу полягає «в тому, щоб в цілому наблизити Європу, зокрема Великобританію, до наших зусиль у стратегічній сфері… і забезпечить більш глибоку оперативну сумісність між ВМС трьох країн».

«Альянс AUUKUS зблизить нас як ніколи, створивши нове оборонне партнерство і забезпечивши робочі місця і процвітання», – заявив Борис Джонсон.

Підводні човни

Крім іншого, договір передбачає передачу Австралії технологій будівництва атомних підводних човнів. Австралійська влада запевнила, що країна як і раніше прихильна до виконання всіх своїх зобов'язань як держави, що не володіє ядерною зброєю. Розробка підводних човнів з ядерними силовими установками «стане спільним починанням трьох країн з упором на оперативну сумісність, спільність і взаємну вигоду».

Партнерство передбачає створення атомних підводних човнів для ВМФ Австралії за 18 місяців.

Відразу після укладення угоди глава австралійського уряду Скотт Моррісон заявив, що країна виходить з угоди щодо підводних човнів із французької Naval Group. Разом з тим він підкреслив, що Франція залишається для Австралії важливим партнером в Тихоокеанському регіоні.

Договір передбачає, що в рамках альянсу Австралія отримає не менше восьми підводних човнів. Три країни негайно сконцентруються на визначенні оптимального шляху для їх доставки. Також Канберра отримає доступ до американських ракетних технологій, що дозволить прискорити створення «Національної військової індустрії та виробництва керованої зброї».

Думка Китаю

Представник посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що країнам не слід створювати виняткові блоки, мета яких полягає в нанесенні збитку третім державам. Він закликав країни AUUKUS позбутися мислення і ідеологічних упереджень часів Холодної війни.

Австралійський прем'єр Моррісон закликав Пекін до нового діалогу про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні і направив відповідне відкрите запрошення голові КНР Сі Цзіньпіну. Також, за його словами, він обговорив формування нового партнерства з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, прем'єром Японії Есіхіде Сугою і главою новозеландського уряду Джасіндою Ардерн.

«Я вірю і сподіваюся, що ми поділяємо одну і ту ж мету – створення мирного Індо-Тихоокеанського регіону, де цінують і поважають суверенітет і незалежність націй», – наголосив Скотт Моррісон.

Ядерні озброєння

Коментуючи укладену угоду, президент США Джо Байден запевнив, що Вашингтон не веде мови про можливість створення Австралією ядерних озброєнь у рамках альянсу AUUKUS. За його словами, мова йде про консультації з Канберрою із закупівлі підводних човнів з ядерними силовими установками і звичайними озброєннями для австралійських військово-морських сил.

Байден підкреслив, що програма буде повністю дотримуватися умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо, суперництво США та Китаю перебуває у гострій дипломатичній фазі. Наприкінці серпня Байден заявив, що Китай приховує важливу інформацію щодо походження коронавірусу.

А нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін відмовив президенту США Джо Байдену в особистій зустрічі, американська сторона розчарована.

Також у липні президент України Володимир Зеленський домовився з Цзіньпіном про безвіз із Китаєм.

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