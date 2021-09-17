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    Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні

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    Зовнішньополітичне відомство США пообіцяло підтримувати нашу країну, однак застерігає, щоб не витрачали час даремно - Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні

    Зовнішньополітичне відомство США пообіцяло підтримувати нашу країну, однак застерігає, щоб не витрачали час даремно

    Фото з відкритих джерел

    Міжнародні партнери вже приготували експертів для участі у реформуванні

    Рада українських суддів на засіданні 13 вересня фактично заблокувала старт судової реформи в Україні. На такий стан справ відреагували в Держдепі США й пообіцяли підтримувати в цих питаннях українське суспільство.

    У своїй заяві американське зовнішньополітичне відомство наголошує, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну.

    Державний департамент наголошує, що схвалений Верховною Радою закон про судову реформу – історичне рішення. Мовляв, міжнародні партнери вже номінували висококваліфікованих експертів для оновлення Вищої ради правосуддя.

    «Однак відмова Ради суддів України номінувати своїх експертів загрожує зірвати обіцянки про справжню судову реформу в Україні», – застерегли американці.

    Водночас у Держдепі підкреслили, що Рада суддів ще має час, аби зберегти позитивний імпульс реформи. Тим часом американські партнери обіцяють і надалі сприяти реформі.

    У Державному департаменті підкреслили, що судова реформа сприятиме тому, щоб український народ міг довіряти своїм судам і суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції.

    Крім того, американці додали, що судова реформа створить більше робочих місць та економічних можливостей, а також забезпечить справедливість, на яку заслуговує український народ.

    Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про судову реформу після доволі тривалих суперечок. На першому етапі вона передбачає очищення Вищої ради правосуддя – органу, що мав би займатися формуванням доброчесного судового корпусу.

    Для формування ВРП спершу слід було сформувати Етичну комісію, яка цим і займеться. У ній частину голосів мають міжнародні експерти, частину – українські судді.

    Міжнародні партнери вже визначили своїх представників, які потрапили до Етичної комісії. Натомість Рада суддів України відмовилася призначати своїх експертів, чим фактично заблокувала реформу.

    До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

    Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

    До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

    Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

    Читайте також: Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду
    Теги: реформа США судова реформа закон Україна правосуддя
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    Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні