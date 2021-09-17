Скандал на $56 млрд. Франція шокована «підступністю» Австралії та США

Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США

У Франції відреагували на рішення австралійців розірвати з французами величезний контракт вартістю 56 млрд євро на поставку 12 підводних човнів. Тепер замість французів підводного човна в Австралію поставлять американці. Про це пише «Новая газета».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав дії союзників «ударом в спину» і спробував вколоти Джо Байдена, порівнявши його з Трампом.

Міноборони і МЗС Франції відразу ж випустили різке комюніке: «Франція взяла до відома тільки що оголошене урядом Австралії рішення про припинення програми підводних човнів океанічного класу Future Submarine Program і про початок співпраці зі Сполученими Штатами в області атомних підводних човнів. Це рішення суперечить букві і духу співробітництва між Францією і Австралією, заснованого на відносинах політичної довіри. (...) Вибір США, який призводить до відмови (...) Франції від структурного партнерства з Австралією, в той момент, коли ми стикаємося з безпрецедентними викликами в регіоні, (...) свідчить про відсутність послідовності, про що Франція може тільки шкодувати».

«Я в гніві, між союзниками так не робиться, – сказав міністр закордонних справ Ле Дріан. – Це удар в спину ... Це одностороннє, різке, непередбачуване рішення, дуже схоже на те, що робив месьє Трамп».

Ле Дріан особисто (будучи тоді міністром оборони) підписував в грудні 2016 року той самий контракт з тодішнім прем'єром Австралії Малкольмом Тернбуллом. Терміном на 50 років і вартістю 50 млрд австралійських доларів (зараз це трохи більше 31 млрд євро).

Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в ході відеоконференції оголосили про підписання так званого «пакту Auukus» – це нове партнерство в області оборони і безпеки, створене для протидії в Індо-Тихоокеанському регіоні Китаю.

Першим наслідком підписання стала відмова Канберри від французьких підводних човнів в обмін на покупку американських атомних субмарин.