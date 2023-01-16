Хто може оголошувати новини з фронту – заява Міноборони

Маляр нагадала, що за статтею 114-2 ККУ злочином є публічне оприлюднення певної інформації

Зараз чимало людей, публікуючи заборонену інформацію, намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар та встигнути заробити на цьому популярність чи гроші. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

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Маляр нагадала, що за статтею 114-2 ККУ злочином є публічне оприлюднення інформації про:

рух;

переміщення;

розташування військ ЗСУ.

Тобто інформацію на кшталт: «взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій-то частині міста, відійшли з такої-то частини у таку тощо», не можна публікувати якщо вона не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом чи Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами.

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Оприлюднювати інформацію про рух, переміщення, місцезнаходження наших військ мають право лише:

президент України;

міністр оборони;

головнокомандувач;

начальник Генерального штабу;

спеціально уповноважені особи Міноборони та Генштабу.

«Публічна інформація всіх інших осіб неофіційна і не верифікована Генштабом», – сказала заступниця міністра оборони.

Вона також наголосила, що цивільні особи, крім названих вище президента та міністра оборони не володіють жодною інформацією про актуальність подій на фронті.

«Інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативних обставин, а й наших військових планів. Цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні», – пояснила Маляр.

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