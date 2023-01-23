Скандал із закупівлями Міноборони. Постачальник продуктів заявляє про «навмисну маніпуляцію»

Гучна справа продовжує набирати обертів

У компанії ТОВ Актив компані, що фігурує у скандальному розслідування щодо закупівель Міноборони харчів для військових, заперечують звинувачення у завищенні цін, а також називають викладену у ЗМІ інформацію маніпулятивною.

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Про це йдеться у коментарі директора ТОВ Актив компані, який пресслужба компанії надіслала NV.ua.

У листі називають «недостовірною» інформацію про компанію як контрагента Міноборони, яка останнім часом розповсюджується у ЗМІ.

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«Наводиться інформація про те що ТОВ Актив компані нібито є „прокладкою“, знаходиться за адресою масової реєстрації, має статутний капітал у розмірі лише 1000 грн, реалізує продукцію за завищеними цінами. Вказана інформація є недостовірною, направлена на дискредитацію ТОВ Актив компані та Міноборони», – йдеться у листі.

У компанії заявляють, що там офіційно працевлаштовано 187 працівників, що у її володінні знаходиться понад 2000 м² складських приміщень і понад 70 спеціалізованих вантажних транспортних засобів, а також що зі складів ТОВ Актив компані щоденно відвантажується продуктів харчування в обсязі не менше 120 тон.

Також у компанії додали, що фактичне місцеперебування ТОВ Актив компані не відповідає юридичній адресі, і це пояснюється метою збереження життя та здоров’я працівників підприємства, а також його виробничих потужностей.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про завищення цін на харчові продукти, зокрема, вартість яєць, у ТОВ Актив компані повідомили, що під час проведення відповідної закупівлі, свої цінові пропозиції на розгляд МО надали більше 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн до 162 грн за одиницю послуги. Як запевняють в компанії, ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО, в тому числі з ТОВ Актив компані у 2023 році складає зараз 145,8 грн.

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Там пояснили, що сама послуга включає вартість одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів більше 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій.

«Відповідно до порядку застосування Каталогу харчових продуктів, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів – це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле. Крім того, у вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва», – пояснюють у компанії.

У ТОВ Актив компані вважають, що тому порівняння цін на окрему одиниць товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті – є неправильним та маніпулятивним.

У компанії зазначили також, що ціна на послуги із забезпечення харчовими продуктами фіксується на весь рік і не може бути збільшена у разі сезонного подорожчання тих чи інших продуктів.

«З дати укладення договору ТОВ Актив компані не реалізувало жодне яйце за ціною 17 грн», – запевняють в компанії.

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Утім, там так і не пояснили, чому така ціна вказана у каталозі продуктів, який оприлюднений у журналістському розслідуванні, і при цьому не стали заперечувати достовірність цього документа.

У листі лише повідомили, що укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, згідно з яким ринкова ціна одного яйця становить 9 грн за шт.

У ТОВ Актив компані також згадали, що Кабмін з міркувань безпеки затвердив окремий порядок оборонних закупівель на час воєнного стану.

«Оприлюднення зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров’я наших співробітників. А це більше 180 осіб», – наголосили у компанії.

У компанії звернулися до Міноборони та депутатів Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони й розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів убезпечення роботи підприємства.

У ТОВ Актив компані також висловили «щире сподівання на те, що штучно спровокований скандал у ЗМІ на основі маніпуляцій з даними та як наслідок звинувачення у нібито наявності корупційної складової в роботі нашої компанії за контрактами з МО не є спланованою провокацією, направленою на підрив обороноздатності країни».

«У зворотному ж випадку, компанія звертатиметься до Служби безпеки України із вимогою про всебічне розслідування цього інциденту», – наголошується у листі директора компанії.

В Міноборони раніше також назвали «введенням в оману» та «відомостями з ознаками маніпуляцій» повідомлення ЗМІ про закупівлі харчів для військових у два-три рази дорожче за ціни в магазинах Києва. У відомстві також пообіцяли звернутися до СБУ та анонсували внутрішню перевірку.

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Нагадаємо, раніше народна депутатка України, член фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла відреагувала на скандал у Міноборони України, пов'язаний з корупцією в сегменті закупівель харчових продуктів для військовослужбовців.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.