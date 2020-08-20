  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Скандал на Миколаївщині. Білборди «Слуги народу» розклеюють пожежники?

    • Розсилка
    Борд з рекламою &laquo;Слуги народу&raquo; клеїли люди в цивільному одязі, використовуючи пожежну машину - Скандал на Миколаївщині. Білборди «Слуги народу» розклеюють пожежники?
    Борд з рекламою «Слуги народу» клеїли люди в цивільному одязі, використовуючи пожежну машину
    Фото: «НикВести»

    Завтра Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський

    У селищі Казанка Миколаївської області ЗМІ зафіксували факт розміщення білбордів з рекламою політсили «Слуга народу» за допомогою пожежної машини.

    Про це повідомляє місцеве видання «НикВести».

    «Судячи з фотографії і відео, для розклеювання бордів була використана спецмашина з автодрабиною 17 державної пожежно-рятувальної частини, яка базується в смт Казанка. При цьому борд з рекламою «Слуги народу» клеїли люди в цивільному одязі», – пише видання.

    Відзначимо, що передвиборча гонка офіційно стартує 5 вересня – за 50 днів до голосування.

    Завтра, 21 серпня, Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський. Під час візиту планується представлення команди «Слуги народу», яка братиме участь в місцевих виборах, додає видання.

    До слова, партія «Слуга народу» назвала кандидата у мери Миколаєва.

    вибори ДСНС Миколаївщина політика машини скандал Володимир Зеленський президент партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ