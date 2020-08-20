Скандал на Миколаївщині. Білборди «Слуги народу» розклеюють пожежники?



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Борд з рекламою «Слуги народу» клеїли люди в цивільному одязі, використовуючи пожежну машину Фото: «НикВести»

Завтра Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський

У селищі Казанка Миколаївської області ЗМІ зафіксували факт розміщення білбордів з рекламою політсили «Слуга народу» за допомогою пожежної машини.

Про це повідомляє місцеве видання «НикВести».

«Судячи з фотографії і відео, для розклеювання бордів була використана спецмашина з автодрабиною 17 державної пожежно-рятувальної частини, яка базується в смт Казанка. При цьому борд з рекламою «Слуги народу» клеїли люди в цивільному одязі», – пише видання.

Відзначимо, що передвиборча гонка офіційно стартує 5 вересня – за 50 днів до голосування.

Завтра, 21 серпня, Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський. Під час візиту планується представлення команди «Слуги народу», яка братиме участь в місцевих виборах, додає видання.

До слова, партія «Слуга народу» назвала кандидата у мери Миколаєва.