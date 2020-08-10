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    Політика

    Скандал у «Слузі народу». Депутат привітав Лукашенка і назвав Євромайдан держпереворотом

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    Депутат Євген Шевченко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою у виборах - Скандал у «Слузі народу». Депутат привітав Лукашенка і назвав Євромайдан держпереворотом
    Депутат Євген Шевченко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою у виборах

    Переписка з внутрішнього чату членів фракції «Слуги народу» потрапила у мережу

    Нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко, відомий своїми проросійськими поглядами, привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка, з перемогою на виборах. Відповідний пост він розмістив у своєму Фейсбук напередодні. Окрім того одіозний нардеп назвав Євромайдан переворотом, за який «ще будуть відповідати».

    Скаедальновідомий український депутат привітав Лукашенка з перемогою на виборах
    Скаедальновідомий український депутат привітав Лукашенка з перемогою на виборах

    Цей факт викликав обурення в окремих його колег. Зокрема, колега нардепа з фракції Єлизавета Богуцька в коментарях оцінила такий вчинок з використанням ненормативної лексики. «Співчуваю», – написав  у відповідь Шевченко.

    У чаті партії «Слуги народу» Єлизавета Богуцька написала: «Кожен має свої недоліки, навіть Євген Шевченко». На що той відповів: «На тім і стою. Сценарій 2014-го року не пройде. А за держпереворот в Україні винуватці ще будуть відповідати перед законом».

    Євген Шевченко назвав Євромайдан держпереворотом
    Євген Шевченко назвав Євромайдан держпереворотом

    Раніше цей нардеп відзначився участю в прямому ефірі російського пропагандистського телевізійного шоу. 

    Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», У Білорусі Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців. 

     

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