Скандал у «Слузі народу». Депутат привітав Лукашенка і назвав Євромайдан держпереворотом



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Депутат Євген Шевченко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою у виборах

Переписка з внутрішнього чату членів фракції «Слуги народу» потрапила у мережу

Нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко, відомий своїми проросійськими поглядами, привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка, з перемогою на виборах. Відповідний пост він розмістив у своєму Фейсбук напередодні. Окрім того одіозний нардеп назвав Євромайдан переворотом, за який «ще будуть відповідати».

Скаедальновідомий український депутат привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Цей факт викликав обурення в окремих його колег. Зокрема, колега нардепа з фракції Єлизавета Богуцька в коментарях оцінила такий вчинок з використанням ненормативної лексики. «Співчуваю», – написав у відповідь Шевченко.

У чаті партії «Слуги народу» Єлизавета Богуцька написала: «Кожен має свої недоліки, навіть Євген Шевченко». На що той відповів: «На тім і стою. Сценарій 2014-го року не пройде. А за держпереворот в Україні винуватці ще будуть відповідати перед законом».

Євген Шевченко назвав Євромайдан держпереворотом

Раніше цей нардеп відзначився участю в прямому ефірі російського пропагандистського телевізійного шоу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», У Білорусі Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.