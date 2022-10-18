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Скандал навколо Червоного Хреста. Банкова різко звернулася до представників місії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал навколо Червоного Хреста. Банкова різко звернулася до представників місії
Єрмак також закликав до активних кроків інші міжнародні організації
фото: icrc.org

Єрмак: «Ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не бачить готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) працювати над захистом українських полонених. Такий висновок голова Банкової зробив після поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області, до якої не приєдналися представники МКХЧ.

«У понеділок до контактної лінії в Запорізькій області прибули уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радник керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та народні депутати Марія Мезенцева, Єгор Чернєв, Денис Маслов і Олена Хоменко.

Однак представники МКЧХ до української делегації у цій поїздці не приєдналися», – написав Єрмак в Телеграм.

Голова Банкової наголосив, що Україна очікує й вимагає від МКЧХ належної рішучості в отриманні доступу до українських бранців в Оленівці, адже саме для таких завдань і було створено організацію. «Ми свідомі того, що головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція Росії. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників», – наголосив керівник Офісу президента.

На його думку, українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику у Європі.

Єрмак також закликав до активних кроків інші міжнародні організації. «Закликаю до активних кроків інші міжнародні організації та гуманітарних акторів, прямий правозахисний мандат яких не має дозволяти їм стояти осторонь і пасивно спостерігати, як Росія продовжує скоювати найжорстокіші злочини сучасності».

Як раніше повідомлялося, міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) так і не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що група з 11 співробітників, включно з лікарем, перебуває на Донеччині та готова відвідати колонію в Оленівці, проте не може туди потрапити. 

Теги: радник росія Україна Андрій Єрмак червоний хрест полон війна

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