Місія в Оленівку. Червоний Хрест повідомив, коли відвідає колонію

Червоний Хрест не може потрапити до колонії в Оленівці

Співробітники Червоного Хреста мають перевірити умови утримання та лікування полонених

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що група з 11 співробітників, включно з лікарем, перебуває на Донеччині та готова відвідати колонію в Оленівці, проте не може туди потрапити. Відповідна заява опублікована на сайті організації.

У заяві зазначається, що окрім колонії, де загинули і продовжують утримуватися вцілілі захисники «Азовсталі», місія також готова відвідати полонених українців в інших місцях несвободи на території області. Але це відбудеться тоді, коли будуть гарантії безпеки.

«Інтенсивні бойові дії в цьому районі сьогодні підкреслюють небезпеку, пов’язану з цим, і те, наскільки важко було виконати цю місію. Наша команда була готова місяцями, але до цього дня не має водночас мінімальних гарантій безпеки на місці та місцевого дозволу на проведення візиту», – наголошується в заяві.

Зауважимо, що співробітники Червоного Хреста мають перевірити умови утримання та лікування полонених, забезпечення предметами першої необхідності та можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.

Нагадаємо, 13 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста протягом трьох днів направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених.

Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».

14 жовтня у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що готові вирушити до Оленівки та просять надати безперешкодний доступ до військовополонених.