Місія в Оленівку. Червоний Хрест відреагував на ультиматум Банкової

Червоний Хрест запросив негайний доступ до військовополонених

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що готові вирушити до Оленівки та просять надати безперешкодний доступ до військовополонених. Про це йдеться у заяві на сайті організації.

«Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною. З лютого ми працюємо над тим, щоб отримати доступ та перевірити умови та поводження з військовополоненими та інформувати їхні сім'ї про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, які ми не змогли побачити», – йдеться у заяві.

Червоний Хрест звернувся до міжнародної спільноти з проханням «підтримати ту роль, яка йому відведена».

«Наші команди готові на місцях – і були готові протягом кількох місяців відвідати виправний заклад у Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. Проте ми не можемо силою потрапити до місця тримання під вартою, куди нас не пустили», – додали в організації.

Нагадаємо, 13 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста протягом трьох днів направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених.

Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».

Як відомо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності.