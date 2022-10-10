Червоний Хрест призупинив роботу в Україні

Організація ухвалила таке рішення з міркувань безпеки

Також в Україні тимчасово зупинила допомогу Норвезька рада у справах біженців

В Україні тимчасово припинив роботу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що організація ухвалила таке рішення з міркувань безпеки після масованого обстрілу практично всієї території України.

«З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу», – зазначають в комітеті.

Крім того, тимчасово зупинила допомогу Норвезька рада у справах біженців. Роботу відновлять лише тоді, коли буде безпечно.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.