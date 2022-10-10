Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Червоний Хрест призупинив роботу в Україні
Організація ухвалила таке рішення з міркувань безпеки
фото ілюстративне

Також в Україні тимчасово зупинила допомогу Норвезька рада у справах біженців

В Україні тимчасово припинив роботу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що організація ухвалила таке рішення з міркувань безпеки після масованого обстрілу практично всієї території України.

«З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу», – зазначають в комітеті.

Крім того, тимчасово зупинила допомогу Норвезька рада у справах біженців. Роботу відновлять лише тоді, коли буде безпечно.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

Читайте також:

Теги: червоний хрест окупанти Україна росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Що робити, якщо мобільна мережа перевантажена: інструкція
Що робити, якщо мобільна мережа перевантажена: інструкція
Червоний Хрест призупинив роботу в Україні
Червоний Хрест призупинив роботу в Україні
Росія розпочала потужну дезінформаційну атаку: основні фейки
Росія розпочала потужну дезінформаційну атаку: основні фейки
Боєць ЗСУ вчергове роз'яснив щодо публікації фото і відео прильотів ракет
Боєць ЗСУ вчергове роз'яснив щодо публікації фото і відео прильотів ракет
Українські волонтери оголосили збір «на помсту» рашистам: подробиці
Українські волонтери оголосили збір «на помсту» рашистам: подробиці
Життя після війни. Елла Лібанова про те, як Україні рятувати демографію
Життя після війни. Елла Лібанова про те, як Україні рятувати демографію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
38K
Ворог атакує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
33K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)
33K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
28K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)
27K
Удар по Києву. Все, що відомо наразі

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Сьогодні, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту