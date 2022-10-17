Червоний Хрест не приїхав на лінію розмежування

«Росіяни продовжують катувати наших героїв під мовчання міжнародних організацій»

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) так і не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до Оленівки та відвідати українських військовополонених. Про це 17 жовтня повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Це видалось для МКЧХ складніше, ніж просто вчергове опублікувати «заклики до обох сторін» на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, Міжнародний комітет Червоного Хреста ми не побачили», – повідомив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що Україна хоче, щоб речі називалися своїми іменами – Україна допускає МКЧХ до російських військовополонених, а Росія не допускає Червоний Хрест до українських військовополонених. Росіяни катують і вбивають українських військовополонених, а Україна дотримується норм Женевських конвенцій.

«Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують кошти? Чи кошти жертвують на утримання дорогого офісу в Женеві та зарплат топменеджерам, які мігрують від однієї міжнародної інституції до іншої, висловлюючи чергову занепокоєність і звинувачуючи тих, хто вимагає від них роботи, в порушенні принципів нейтральності?», – додав Лубінець.

МКЧХ мовчить, і за цією мовчанкою криється покривання і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє Російська Федерація. Відтак якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю, то вона повинна бути ліквідована, резюмував Лубінець.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що група з 11 співробітників, включно з лікарем, перебуває на Донеччині та готова відвідати колонію в Оленівці, проте не може туди потрапити.

Зауважимо, що співробітники Червоного Хреста мають перевірити умови утримання та лікування полонених, забезпечення предметами першої необхідності та можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.

Нагадаємо, 13 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста протягом трьох днів направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених.

Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».

14 жовтня у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що готові вирушити до Оленівки та просять надати безперешкодний доступ до військовополонених.