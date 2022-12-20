Скандал «слуги» Шуляк із пораненим військовим. Нардепка вибачилася перед захисником

Шуляк пояснила, що ніколи не хотіла і не прагнула у будь-який спосіб образити жодного з захисників України

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк попросила вибачення у тяжко пораненого на фронті київського активіста та юриста Олега Симороза. Про це вона написала у Facebook.

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«Триста днів оборони. Головне почуття – безмежна вдячність. Вдячність нашим українським воїнам. Кожен день, кожна справа спрямовані на одне – як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті – в Купянську, Херсоні, а тиждень тому – і в Бахмуті. Саме для цього – реальні справи нашої партії: безпосередня допомога військовим підрозділам і спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії», – наголосила Шуляк.

Народна депутатка підкреслила, що ніколи не хотіла і не прагнула у будь-який спосіб образити жодного з захисників України.

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«Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую. Я – як і усі ми – у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя. Триста днів. Тримаймося. Разом», – завершила голова «Слуги народу».

Сам військовий заявив, що вибачення Шуляк він не приймає і закликав президента звільнити нардепку та ветувати її закон про реформу містобудування.

«Вибачення» Шуляк переді мною є просто огидним фарсом і знущанням! По-перше, з'явилося воно на шостий день і лише після величезного скандалу та коли народні депутати «слуги» почали писати через неї заяви на вихід з партії, головою якої вона є. По-друге, почала прикриватися передовою, що максимально бридко й цинічно, бо де передова, а де Шуляк, думаю всім зрозуміло... Я не приймаю ці так звані «вибачення» (хоча точніше їх було б назвати «продовженням знущань з мене»)! Натомість я звертаюся до Президента і повторюю заклик нашої партії Народовладдя: позбудьтеся нарешті одіозну слугу будівельної мафії Олену Шуляк; ветуйте антинародний законопроєкт №5655!», – заявив Олег Симороз.

Сама Шуляк на такі заявив військового поки не відреагувала.

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Нагадаємо, 17 грудня Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. За словами військовослужбовця Шуляк прийшла до нього, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про «реформування сфери містобудування».

Після такого скандалу народна депутатка Галина Янченко написала заяву про вихід із партії «Слуга народу».