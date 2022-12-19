Депутатка Янченко покидає «Слугу народу»: що спровокувало скандал?

Нардепка йде зі «Слуги народу» через вчинок голови партії Шуляк із пораненим бійцем

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву про вихід із партії «Слуга народу». Про це нардепка повідомила у Facebook.

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За її словами, відповідне рішення вона ухвалила після нещодавнього скандалу з головою партії Оленою Шуляк, коли та прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування.

«Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця – це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, – а щоб поз’ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроєкту – це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі», – розповіда вона.

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Янченко додала, що Шуляк і раніше дозволяла собі подібні вчинки.

«Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк – це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії «Слуга народу», – додала політик.

Нагадаємо, 17 грудня Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. За словами військовослужбовця Шуляк прийшла до нього, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про «реформування сфери містобудування».

Сама ж Шуляк скандал не коментує.