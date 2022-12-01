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Шуляк замість Клочка: Рада готує ротації в Комітетах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шуляк замість Клочка: Рада готує ротації в Комітетах
фото:chesno.org

Шуляк може очолити Комітет з питань організації державної влади

Верховна Рада Україна готується провести низку ротацій у Комітетах. Зокрема призначити народну депутатку Олену Шуляк (фракція «Слуга народу») головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку замість скандального нардепа Андрія Клочка, який свого часу намагався зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ. Про це йдеться у постанові Ради.

Перед проведенням ротації, Клочка буде відкликано з посади голови, натомість обрано членом Комітету.

Шуляк замість Клочка: Рада готує ротації в Комітетах фото 1

Також можуть відбутися ротації і в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Заступником голови Комітету може бути обраний Юрій Арістов, який буде звільнений з посади голови Комітету з питань бюджету. Натомість його посаду тепер претендує нардепка від «Слуги народу»  Роксоляна Підласа, яка виконує обов’язки заступника голови Комітету з питань економічного розвитку.

Недовіру Клочку як голові комітету народні депутати оголосили ще наприкінці літа, і після того робота комітету була майже заблокованою. Тоді більшість розглядала як потенційного голову Віталія Безгіна («Слуга народу»), наразі його пропонують призначити заступником голови цього комітету.

Раніше повідомлялося, що Скандальний нардеп Клочко позбувся посади в робочій групі щодо визначення меж столиці 

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Теги: Верховна Рада Олена Шуляк партія Слуга народу

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