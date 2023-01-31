Скандальна заява президента Хорватії про Крим: реакція МЗС

Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною й застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю

Міністерство закордонних справ України відреагувало на неприйнятну заяву президента Хорватії Зорана Мілановича про те, що Крим ніколи більше не буде українським. Реакцію МЗС оприлюднив речник відомства Олег Ніколенко.

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МЗС вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.

«Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави», – зауважив речник міністерства.

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Проте Ніколенко додав, що відомство високо цінує та дякує уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії.

Нагадаємо, президент Хорватії знову опинився у центрі скандалу: розповів про майбутнє Криму. Він наголосив, що «шалені емоції» та ненависть до Росії наражають Європу на «велику небезпеку».

Крім того, раніше Міланович категорично заперечив можливість передачі Україні танків, і висловив сумнів у тому, що постачання танків якимось чином допоможе Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Хорватії назвав візит прем'єра в Україну «чистим шарлатанством» через напружену ситуацію у відносинах із Росією.

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Також президент Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.