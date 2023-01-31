Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандальна заява президента Хорватії про Крим: реакція МЗС

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандальна заява президента Хорватії про Крим: реакція МЗС
Напередодні просійський президент Хорватії Міланович вирішив висловитись про майбутнє півострова
фото з відкритих джерел

Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною й застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю

Міністерство закордонних справ України відреагувало на неприйнятну заяву президента Хорватії Зорана Мілановича про те, що Крим ніколи більше не буде українським. Реакцію МЗС оприлюднив речник відомства Олег Ніколенко.

МЗС вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.

«Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави», – зауважив речник міністерства.

Проте Ніколенко додав, що відомство високо цінує та дякує уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії.

Нагадаємо, президент Хорватії знову опинився у центрі скандалу: розповів про майбутнє Криму. Він наголосив, що «шалені емоції» та ненависть до Росії наражають Європу на «велику небезпеку».

Крім того, раніше Міланович категорично заперечив можливість передачі Україні танків, і висловив сумнів у тому, що постачання танків якимось чином допоможе Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Хорватії назвав візит прем'єра в Україну «чистим шарлатанством» через напружену ситуацію у відносинах із Росією.

Також президент Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Теги: Крим МЗС Хорватія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Україна зробила крок вперед у боротьбі з корупцією у 2022 році (рейтинг)
Україна зробила крок вперед у боротьбі з корупцією у 2022 році (рейтинг)
Скандальна заява президента Хорватії про Крим: реакція МЗС
Скандальна заява президента Хорватії про Крим: реакція МЗС
Резніков їде у Францію домовлятися про F-16 – ЗМІ
Резніков їде у Францію домовлятися про F-16 – ЗМІ
Тищенко пішов війною проти Арахамії
Тищенко пішов війною проти Арахамії
Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)
Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)
Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні
Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Московська церква пішла жалітися в ООН
28K
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
16K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9691
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора
7863
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту