Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму

Зоран Міланович вважає, що ненависть наражає Європу на «велику небезпеку»

Президент Хорватії Зоран Міланович закликав не порівнювати Сербію з Росією та ситуацію у Косово та Криму, а також заявив, що півострів ніколи більше не буде більше українським. Про це повідомляє видання RTS.

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«Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що говорять провідні німецькі генерали», – сказав Міланович, додавши, що там гинуть тисячі людей.

Президент Хорватії також ствердив, що «Росія – небезпечна країна» і, за його словами, цього ніхто не розуміє.

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Коли журналісти нагадали Мілановичу, прот те, що він помилявся щодо того, що Росія ніколи не нападе на Україну, бо що у неї недостатньо солдатів, Міланович повторив, що він мав рацію.

«Недостатньо. Це було погане рішення Росії, тому що вони думали, що влада (в Україні – ред.) впаде. Ми все глибше і глибше входимо в конфлікт із наддержавою. Знаєте, що буде, якщо вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю», – сказав Міланович і додав, що намагається відкрити очі іншим, тому що, за його словами, «ми вступаємо у війну з супердержавою». Він також додав, що «шалені емоції» та ненависть наражають Європу на «велику небезпеку».

За словами президента Хорватії, українці патологічно ненавидять росіян, і це нібито «є фактом». При цьому він заявив, що «хорвати не так сильно ненавиділи сербів», як, за його словами, «ті, хто там, ненавидять росіян».

«Путін і ті люди були крутими до вчорашнього дня. Вони досягли успіху на найвищому рівні німецької політики. Раптом вони стали найбільшими ворогами... Німецькі танки в Росії? Успіхів у цьому, удачі в цьому», – додав він.

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Нагадаємо, раніше Зоран Міланович категорично заперечив можливість передачі Україні танків, і висловив сумнів у тому, що постачання танків якимось чином допоможе Україні та пообіцяв наполягати, щоб таких постачань від Загреба взагалі не було.

Втім, уряд Хорватії прийняв рішення внести 1 млн євро в програму ЮНІСЕФ із термінового забезпечення українських шкіл і лікарень електрогенераторами. За 1 млн євро придбають 50 генераторів потужністю 100 кВт, які будуть передані, українським школам і лікарням.