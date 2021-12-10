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    Президент Хорватії назвав візит прем'єра до України «чистим шарлатанством»

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    Президент Хорватії Зоран Міланович попросив українців не ображатися на його заяву - Президент Хорватії назвав візит прем'єра до України «чистим шарлатанством»
    Президент Хорватії Зоран Міланович попросив українців не ображатися на його заяву
    фото: novilist.hr

    На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією

    Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича в Україну «чистим шарлатанством» через напружену ситуацію у відносинах із Росією. Про це повідомляє Euractiv.

    На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією.

    Глава держави додав, що прем'єр Пленкович «втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться».

    «У мене симпатія до України, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченного кохання? Тому що Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські військові туди не втечуть», – сказав Міланович.

    Він не вважає, що цей візит можна віднести до зовнішньої політики Хорватії.

    «Це дуже серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство», – сказав президент. При цьому він закликав українців не ображатися.

    Як відомо, президент Хорватії не має значних повноважень, але може впливати на зовнішньополітичний курс держави і рішення у сфері національної безпеки.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у Києві в середу заявив, що Хорватія підтримує вступ України до ЄС..

    Як відомо, глава уряду Хорватії Андрій Пленкович прибув до України 8 грудня. Він зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Вони обговорили поглиблення співпраці між країнами у торговельно-економічній, туристичній галузях, у сфері цифровізації та освіти. Також у Пленковича відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

    Теги: Росія агресія політика Хорватія Україна президент
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    Президент Хорватії назвав візит прем'єра до України «чистим шарлатанством»