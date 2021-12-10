Президент Хорватії назвав візит прем'єра до України «чистим шарлатанством»

Президент Хорватії Зоран Міланович попросив українців не ображатися на його заяву

Президент Хорватії Зоран Міланович попросив українців не ображатися на його заяву

На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією

Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича в Україну «чистим шарлатанством» через напружену ситуацію у відносинах із Росією. Про це повідомляє Euractiv.

На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією.

Глава держави додав, що прем'єр Пленкович «втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться».

«У мене симпатія до України, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченного кохання? Тому що Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські військові туди не втечуть», – сказав Міланович.

Він не вважає, що цей візит можна віднести до зовнішньої політики Хорватії.

«Це дуже серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство», – сказав президент. При цьому він закликав українців не ображатися.

Як відомо, президент Хорватії не має значних повноважень, але може впливати на зовнішньополітичний курс держави і рішення у сфері національної безпеки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у Києві в середу заявив, що Хорватія підтримує вступ України до ЄС..

Як відомо, глава уряду Хорватії Андрій Пленкович прибув до України 8 грудня. Він зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Вони обговорили поглиблення співпраці між країнами у торговельно-економічній, туристичній галузях, у сфері цифровізації та освіти. Також у Пленковича відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським.