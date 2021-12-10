Президент Хорватії назвав візит прем'єра до України «чистим шарлатанством»
На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією
Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича в Україну «чистим шарлатанством» через напружену ситуацію у відносинах із Росією. Про це повідомляє Euractiv.
На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією.
Глава держави додав, що прем'єр Пленкович «втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться».
«У мене симпатія до України, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченного кохання? Тому що Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські військові туди не втечуть», – сказав Міланович.
Він не вважає, що цей візит можна віднести до зовнішньої політики Хорватії.
«Це дуже серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство», – сказав президент. При цьому він закликав українців не ображатися.
Як відомо, президент Хорватії не має значних повноважень, але може впливати на зовнішньополітичний курс держави і рішення у сфері національної безпеки.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у Києві в середу заявив, що Хорватія підтримує вступ України до ЄС..
Як відомо, глава уряду Хорватії Андрій Пленкович прибув до України 8 грудня. Він зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Вони обговорили поглиблення співпраці між країнами у торговельно-економічній, туристичній галузях, у сфері цифровізації та освіти. Також у Пленковича відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським.