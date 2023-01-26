Хорватія не дасть Україні танки: озвучено офіційну позицію

Ховатія вирішила утриматись від надання будь-якої допомоги Україні

Президент Хорватії Зоран Міланович категорично заперечив можливість передачі Україні танків. Про це він заявив у в ефірі телекомпанії HRT.

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Він висловив сумнів у тому, що постачання танків якимось чином допоможе Україні та пообіцяв наполягати, щоб таких постачань від Загреба взагалі не було.

«Я не знаю, як танки допоможуть Україні. Можливо, вони згорять так само, як в Іраку. Ми не розглядатимемо це, і прошу до цього поставитися серйозно. Сам я наполягатиму на цьому настільки довго, наскільки зможу», – сказав президент.

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Він наголосив, що Хорватія взагалі не братиме участі у будь-яких постачаннях техніки в Україну.

Нагадаємо, уряд Хорватії схвалив навчання військових з України на території своєї країни, а президент Хорватії Зоран Міланович, як і обіцяв, відмовився надати попередню згоду на участь військовослужбовців хорватських Збройних сил у місії ЄС.

Сполучені Штати Америки у рамках військової допомоги мають намір відправити в Україну замість 31 танк Abrams. Уряд Німеччини також дозволив партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2. Найперше в Україну надійдуть 14 танків Leopard 2 модифікації A6