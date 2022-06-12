Російський історик розповів, чому Макрон намагається зберегти обличчя Путіну

Путін несповна розуму, напевно ніхто не може сказати, чи накаже він застосувати ядерну зброю

Путін несповна розуму, напевно ніхто не може сказати, чи накаже він застосувати ядерну зброю

«У Путіна не вистачить сил захопити Європу»

Російський диктатор Володимир Путін – слабкий, у нього не вистачить сил завоювати Європу. Попри це, деякі європейські політики досі прагнуть «зберегти» йому обличчя. Чому так відбувається, у інтерв’ю «Главкому» пояснив російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький.

«Слабкий то він слабкий. Відносно. Коли ми говоримо, чи вистачить у нього сил завоювати Європу – ні, не вистачить. Сталіну вистачило б, якби не випадкові помилки в розрахунках. У Путіна таких шансів немає. Він не має шансів захопити навіть Україну. Але Путін має ядерну зброю, і всі хочуть уникнути ядерної війни. Тому, наскільки я розумію, щодо України тактика така (з боку Заходу – «Головком»): щосили допомагати Україні видавити росіян зі своєї території, і самим уникнути при цьому прямого зіткнення з Росією», – сказав Хмельницький.

За словами історика, Путін несповна розуму. Напевно ніхто не може сказати, чи накаже він застосувати ядерну зброю, якщо йому сеча в голову вдарить.

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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