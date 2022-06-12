Російський історик розповів, чому Макрон намагається зберегти обличчя Путіну
«У Путіна не вистачить сил захопити Європу»
Російський диктатор Володимир Путін – слабкий, у нього не вистачить сил завоювати Європу. Попри це, деякі європейські політики досі прагнуть «зберегти» йому обличчя. Чому так відбувається, у інтерв’ю «Главкому» пояснив російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький.
«Слабкий то він слабкий. Відносно. Коли ми говоримо, чи вистачить у нього сил завоювати Європу – ні, не вистачить. Сталіну вистачило б, якби не випадкові помилки в розрахунках. У Путіна таких шансів немає. Він не має шансів захопити навіть Україну. Але Путін має ядерну зброю, і всі хочуть уникнути ядерної війни. Тому, наскільки я розумію, щодо України тактика така (з боку Заходу – «Головком»): щосили допомагати Україні видавити росіян зі своєї території, і самим уникнути при цьому прямого зіткнення з Росією», – сказав Хмельницький.
За словами історика, Путін несповна розуму. Напевно ніхто не може сказати, чи накаже він застосувати ядерну зброю, якщо йому сеча в голову вдарить.
Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні