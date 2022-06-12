Потік дощової води змив із дороги авто, загинули троє людей

Трагедія трапилася на Тернопільщині, тіла людей шукали всю ніч

Автомобіль, у якому перебували троє людей, знесло з дороги потоком дощової води на Тернопльщині. Трагедія трапилася увечері 11 червня у селі Ліщанці Бучацької територіальної громади Чортківського району, повідомляє ДСНС України.

«Прибувши до місця події, рятувальники виявили що автомобіль, перевернутий на дах, – у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки організували вздовж русла річки», – ідеться у повідомленні.

Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. О 9.20 за 5 кілометрів від місця де був автомобіль знайшли тіло однієї дівчини, а в 10.11 трохи нижче за течією – ще однієї неповнолітньої. Обоє дівчат – 2009 року народження.

Загалом до пошуків залучили понад 50 чоловік – фахівців національної поліції та місцеве населення.

Нагадаємо, через сильну зливу затопило вулицю Хотинську у Чернівцях. Вода зібралася під мостом, машинам та маршруткам було по вікна.

Також у декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.