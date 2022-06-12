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    Події в Україні

    Потік дощової води змив із дороги авто, загинули троє людей

    До пошуків залучили понад 50 чоловік &ndash; фахівців національної поліції та місцеве населення - Потік дощової води змив із дороги авто, загинули троє людей
    До пошуків залучили понад 50 чоловік – фахівців національної поліції та місцеве населення
    фото: ДСНС України/Facebook

    Трагедія трапилася на Тернопільщині, тіла людей шукали всю ніч

    Автомобіль, у якому перебували троє людей, знесло з дороги потоком дощової води на Тернопльщині. Трагедія трапилася увечері 11 червня у селі Ліщанці Бучацької територіальної громади Чортківського району, повідомляє ДСНС України.

    «Прибувши до місця події, рятувальники виявили що автомобіль, перевернутий на дах, – у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки організували вздовж русла річки», – ідеться у повідомленні.

    Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. О 9.20 за 5 кілометрів від місця де був автомобіль знайшли тіло однієї дівчини, а в 10.11 трохи нижче за течією – ще однієї неповнолітньої. Обоє дівчат – 2009 року народження.

    Загалом до пошуків залучили понад 50 чоловік – фахівців національної поліції та місцеве населення.

    Нагадаємо, через сильну зливу затопило вулицю Хотинську у Чернівцях. Вода зібралася під мостом, машинам та маршруткам було по вікна.

    Також у декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

    Теги: трагедія росія окупанти ДСНС дороги вода війна автомобіль рятувальники Україна чоловік негода населення окупація #stoprussia
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    Потік дощової води змив із дороги авто, загинули троє людей