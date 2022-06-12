Ракетний обстріл Тернопільщини. Москва пояснила, куди цілилась

Відеодокази з місця події свідчать, що росіяни знову брешуть

Російські загарбники вкотре спробували виправдати свою агресію фейковими повідомленнями, заявивши, що обстріляли Чортків Тернопільської області з метою знищення великого складу з американською та європейською зброєю. Як відомо, ракети влучили у чотири житлові будинки, від чого постраждали мирні мешканці та дитина.

«Високоточні ракети морського базування «Калібр» поблизу селища Чортків Тернопільської області знищили великий склад протитанкових ракетних комплексів, переносних зенітно-ракетних комплексів і артилерійських снарядів для систем озброєння, що поставляються київському режиму з США і європейських країн», – заявив у неділю речник рашистського Міноборони Ігор Конашенков, якого цитують ЗМІ.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чорткову, що на Тернопільщині, отримали поранення 22 особи, серед них діти. Частково зруйновано військовий об'єкт та чотири будинки.

Як повідомлялося, учора ввечері, 11 червня, під час повітряної тривоги ворог атакував Чортків, що у Тернопільській області. Також стало відомо, що у місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху. Повідомлялося, що ракети летіли з Чорного моря.

До слова, саме Ігор Конашенков, як офіційний представник міністерства оборони РФ, регулярно озвучував на брифінгах кремлівські фейки та абсурдні звинувачення на адресу українських військових.

Наприклад, Конашенков у свій час розповідав про «пересувні групи націоналістів з бандерівцями», які нібито їздять на спеціальних «бандермобілях». Також він озвучив фейк про «бойових птахів», яких нібито готують в Україні для зараження росіян біологічною зброєю.

З брифінгу Конашенкова росіяни дізналися про «синагогу, де зберігають зброю та боєприпаси, а також формують загони нацистів».

Читайте також: