У Москві невідомі вивісили закривавлений триколор перед міноборони

Акція приурочена до Дня Росії

Сьогодні, 12 червня, у Москві перед будівлею міністерства оборони вивісили антивоєнний банер: «закривавлений» триколор із написом «Сьогодні не мій день». Про це повідомляє Novaya Gazeta. Europe.

Повідомляється, що анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій наголосили, що акція приурочена до Дня Росії.

Свято, яке також називають «Днем незалежності Росії», відзначається 12 червня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет у 1990 році.

«Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на «воєнний час» та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового русского мира, у якому кожен із нас його провідник. Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, доволі скоро відзначимо – стане днем незалежності від імперських амбіцій», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич звернувся до окупантів у День Росії і побажав рашистам поразки у розв’язаній проти України війні.