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  4. У Москві невідомі вивісили закривавлений триколор перед міноборони
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    Політика

    У Москві невідомі вивісили закривавлений триколор перед міноборони

    Перед міністерством оборони РФ художники вивісили антивоєнний банер&nbsp; - У Москві невідомі вивісили закривавлений триколор перед міноборони
    Перед міністерством оборони РФ художники вивісили антивоєнний банер 
    фото: t.me/s/novaya_europe

    Акція приурочена до Дня Росії

    Сьогодні, 12 червня, у Москві перед будівлею міністерства оборони вивісили антивоєнний банер: «закривавлений» триколор із написом «Сьогодні не мій день». Про це повідомляє Novaya Gazeta. Europe.

    Повідомляється, що анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій наголосили, що акція приурочена до Дня Росії.

    Свято, яке також називають «Днем незалежності Росії», відзначається 12 червня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет у 1990 році.

    «Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на «воєнний час» та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового русского мира, у якому кожен із нас його провідник. Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, доволі скоро відзначимо – стане днем незалежності від імперських амбіцій», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич звернувся до окупантів у День Росії і побажав рашистам поразки у розв’язаній проти України війні.

    Теги: росія окупанти Міноборони акція війна Україна окупація #stoprussia
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    У Москві невідомі вивісили закривавлений триколор перед міноборони