Словаччина планує виробляти боєприпаси для України

Йдеться про калібри 120 мм, 155 мм

Словаччина збирається налагодити виробництво боєприпасів, які планує передавати Україні. Про це повідомив очільник МЗС Словаччини Растислава Качера під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 8 грудня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Центр (з технічного обслуговування техніки України – ред.) – це один з пріоритетів. Ми зробимо все, щоб він запрацював якнайшвидше. Але ми ще й говоримо, як запустити наші виробничі потужності та виробляти боєприпаси необхідних калібрів – 120 мм, 155 мм. Ми маємо ці потужності та запустити їх – це перший наш пріоритет», – заявив міністр.

Нагадаємо, Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги. Крім того, Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перед цим Україна отримала 30 бойових машин піхоти від Словаччини.