Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні

Растіслав Качер зазначив, що Словаччина зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму

Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер на пресконференції.

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«Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження», – сказав Качер.

Міністр зазначив, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

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«Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала 30 бойових машин піхоти від Словаччини.

Крім того, у серпні стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

До слова, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.