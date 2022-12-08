Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні
скрін з відео

Растіслав Качер зазначив, що Словаччина зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму

Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер на пресконференції.

«Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження», – сказав Качер.

Міністр зазначив, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

«Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала 30 бойових машин піхоти від Словаччини.

Крім того, у серпні стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2

До слова, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: Україна окупанти ЗСУ росія війна Словаччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БМП-1 може перевозити до восьми осіб особового складу й трьох членів екіпажу
Україна отримала 30 бойових машин піхоти від Словаччини
29 листопада, 13:17
Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною
Українська енергетична компанія здійснила тестову поставку електрики зі Словаччини: деталі
19 листопада, 18:42
Словацькі товари можуть бути використані Росією для виробництва важкого озброєння
Зі Словаччини до Росії йдуть товари для виробництва зброї – розслідування
5 листопада, 07:00

Події в Україні

Як змінилися ціни на оренду житла з початку війни: інфографіка
Як змінилися ціни на оренду житла з початку війни: інфографіка
Окупанти обстріляли приватний сектор Торецька: є загиблі (фото)
Окупанти обстріляли приватний сектор Торецька: є загиблі (фото)
Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні
Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні
У кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
У кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
На авіабазі в окупованому Бердянську сталася «бавовна»
На авіабазі в окупованому Бердянську сталася «бавовна»
Герої серед нас: 11-річна дівчинка врятувала життя однокласнику
Герої серед нас: 11-річна дівчинка врятувала життя однокласнику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
16K
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
13K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9332
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?
9207
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
7826
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту