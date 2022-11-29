Україна отримала 30 бойових машин піхоти від Словаччини
Раніше Словаччина передала Україні артилерійські установки Zuzana-2
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що його держава передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.
«Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною», – написав він у Twitter.
Надь подякував міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за співпрацю.
БМП-1 – це перша серійна бойова броньована гусенична машина радянського виробництва, яка здатна плавати. Вона призначена для перевезення військових мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення їхньої мобільності, озброєності та захищеності.
Вона може перевозити до восьми осіб особового складу й трьох членів екіпажу. Основною зброєю БМП-1 є 73-мм напівавтоматична артилерійська гармата 2А28 «Грім», котра призначена для знищення танків, САУ та іншої броньованої техніки ворога.
Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
Крім того, Україна розраховує на подальшу співпрацю з Німеччиною щодо постачання систем ППО Iris-T після того, як наші захисники отримають три установки, обіцяні канцлером ФРН Олафом Шольцем.
Коментарі — 0