Україна отримала 30 бойових машин піхоти від Словаччини

БМП-1 – це перша серійна бойова броньована гусенична машина радянського виробництва, яка здатна плавати. Вона призначена для перевезення військових мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення їхньої мобільності, озброєності та захищеності.

Вона може перевозити до восьми осіб особового складу й трьох членів екіпажу. Основною зброєю БМП-1 є 73-мм напівавтоматична артилерійська гармата 2А28 «Грім», котра призначена для знищення танків, САУ та іншої броньованої техніки ворога.