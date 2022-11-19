Українська енергетична компанія здійснила тестову поставку електрики зі Словаччини: деталі

Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною

Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня 2022 року

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» здійснив повторну тестову поставку імпорту електроенергії з Європи. Про це йдеться у пресрелізі, поширеному компанією.

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«Тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом 2 годин державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» успішно здійснив 19 листопада 2022», – зазначається в його тексті.

У компанії зазначили, що за останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ «ЕКУ». Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня 2022 року.

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«Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми», — підкреслили в АТ «ЕКУ».

За словами гендиректора компанії Віталія Бутенка, у перспективі це дозволить забезпечити додаткову стабілізацію енергетичної інфраструктури України.

«Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми», – пояснив він.

АТ «ЕКУ». Акціонерне товариство «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») – багатопрофільне енергопостачальне підприємство, що здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів. Компанія працює на внутрішньому та зовнішньому ринках енергоресурсів. 100% акцій товариства належать державі Україна. Засновником компанії є Кабінет Міністрів України, повноваження з управління корпоративними правами у статутному капіталі АТ «ЕКУ» здійснює Міністерство економіки України. На базі АТ «ЕКУ» буде створено сучасну трейдингову платформу, що дасть можливість державі стати ефективним та конкурентоспроможним гравцем на енергетичних ринках України, Європи, а надалі – на глобальних ринках енергоресурсів.

Як повідомлялося, ДТЕК просить українців тимчасово виїхати з країни, аби зменшити навантаження на енергомережі.

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