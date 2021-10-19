«Слуга» Дмитрук назвав Ройтбурда «педофілом» і «наркоманом» (відео)

Зеленський в указі постановив, що Одеська ОДА та Одеська обласна рада мають опрацювати питання надання національному музею імені Ройтбурда

Народний депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук на своїй сторінці у Facebook назвав «педофілом» і наркоманом Олександра Ройтбурда – відомого українського художника, який помер 8 серпня.

Дмитрук опублікував відео, у якому коментував рішення президента України Володимира Зеленського про надання Одеському художньому музею статусу національного. Зеленський в указі постановив, що Одеська обласна державна адміністрація та Одеська обласна рада мають опрацювати питання надання національному музею імені Ройтбурда.

Нардеп від монобільшості заявив про намір перешкоджати цьому.

«Я впевнений, що багато хто з вас знає, хто такий Олександр Ройтбурд. А хто не знає, я скажу, що це – педофіл, наркоман, людина, яка розкладала наше суспільство, збочувала одеситів, збочувала дітей, студентів і – на хвилиночку – малювала картини фекаліями», – обурився Дмитрук.

Нагадаємо, колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури. Після того, як установі нададуть такий статус, вона може перейти з обласного бюджету на державний, відповідно, її фінансування може збільшитись.

Зазначимо, «Одеський художній музей» отримав статус національного в день народження Ройтбурда: 14 жовтня відомому українському художнику мало б виповнитися 60 років.

Ройтбурд помер 8 серпня 2021 року після тривалої хвороби.