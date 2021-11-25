«Слуга» Мазурашу вимагає заборонити «гей-паради»

«У нас точно очевидна більшість за традиційні цінності та проти тих парадів»

«Нам треба підтягувати економіку, соціальні стандарти, а не гей-паради проводити»

«Слуги народу» внесли до парламенту кілька законопроєктів, які передбачають покарання за «пропаганду» гомосексуалізму та трансгендизму. Зокрема, вони вимагають заборонити «гей-паради». Таку позицію в інтерв’ю «Главкому» пояснив один із ініціаторів законопроєктів, народний депутат від «Слуги народу» з Буковини Георгієм Мазурашу.

При цьому співавтор законодавчих змін запевняє, що не бере прикладу із Росії: «Ми живемо в Україні, і очевидна більшість моїх виборців не сприймають таку пропаганду. До того ж ця пропаганда призводить до зниження рівня толерантності до цих категорій, або навіть провокує агресивність, коли заходить мова про проведення тих «парадів».

Натомість у пояснювальній записці проєкту закону №6327 (про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду відхилень від конституційних норм сім'ї, дитинства, материнства і батьківства) він у приклад ставить Литву, де законодавчо не карається «пропаганда» і закон не забороняє виходити на акції людям із нетрадиційною орієнтацією.

На зауваження, що його ініціатива не нагадує європейську, він заявив: «Якщо інші країни Європи хочуть пропагувати ці речі – співчуваю, але це їхні країни і їхні справи... Але це справа кожної країни. Я живу в Україні. І, дякувати Богу, у нас очевидна абсолютна більшість дотримується традиційних сімейних цінностей. Рух до Європи? Так, ми – велика країна в центрі Європи? Нам треба підтягувати економіку, соціальні стандарти тощо до «європейського рівня», а не гей-паради проводити, перепрошую…».

До слова, минулого року практично такі ж, що і зараз, зміни нардеп пропонував внести до Кодексу про адміністративні правопорушення. Але його законопроєкт було знято з розгляду. Тепер же група нардепів внесли зміни та відправили їх повторно на реєстрацію.

Нагадаємо, четверо народних депутатів від партії «Слуга народу» і член групи «За майбутнє» внесли до парламенту кілька законопроєктів, які передбачають покарання за «пропаганду відхилень» від традиційних цінностей, зокрема гомосексуалізму та трансгендизму. В разі ухвалення документів, українське законодавство в частині обмеження людей з нетрадиційною орієнтацією стане дуже схожим на російське.

Запропоновані законопроєкти містять чимало суперечливих тверджень. Зокрема, його автори прирівнюють толерування людей з нетрадиційною орієнтацією до комунізму та фашизму, ідеологій, які заборонені в Україні. «Заборонити проведення так званого «гей-параду» потрібно, щоб пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму була заборонена законом», ідеться в пояснювальній записці. При цьому нинішня редакція ст. 156 Кримінального кодексу, наприклад, уже встановлює відповідальність за розбещення неповнолітніх. І додаткових уточнень, як кажуть юристи, не потребує.

Попри це законодавці пропонують штрафувати за пропаганду на 15 тис. грн фізичних осіб і на 51 тис. грн юридичних осіб. У разі скоєння порушення повторно штрафи збільшуються до 51 і 85 тис. грн відповідно.

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