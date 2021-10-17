«Слуга народу» збере засідання фракції 18 жовтня: що обговорять

Фракція збереться для обговорення проєкту держбюджету на наступний рік

Серед іншого, члени фракції обговорять питання проєкту держбюджету на наступний рік

Партія «Слуга народу» збереться на засідання фракції. Воно відбудеться в понеділок, 18 жовтня.

Про це повідомила спікерка партії Юлія Палійчук. За її словами, засідання фракції розпочнеться о 19: 00.

Зокрема, народні депутати обговорять проект державного бюджету на 2022 рік.

«У понеділок, 18 жовтня, о 19:00 відбудеться засідання фракції «Слуга народу». Серед питань порядку денного – обговорення проекту державного бюджету на 2022 рік», – написала спікер партії.

Як повідомлялося, «слуги народу» урізають бюджетні кошти на культуру.

До слова, 21 вересня Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт Держбюджету на 2022 рік.

15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.