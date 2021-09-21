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    Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт Держбюджету на 2022 рік

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    Регламент Верховної Ради не передбачає сьогодні голосування за підсумками подання проєкту Держбюджету - Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт Держбюджету на 2022 рік

    Регламент Верховної Ради не передбачає сьогодні голосування за підсумками подання проєкту Держбюджету

    фото з відкритих джерел

    До 1 жовтня нардепи можуть подати свої пропозиції щодо внесення змін до фінансового документа

    Верховна Рада за результатами подання прийняла до розгляду урядовий проєкт Державного бюджету України на 2022 рік.

    Як зазначив голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов, регламент Верховної Ради не передбачає сьогодні голосування за підсумками подання проєкту Держбюджету, фактично стартує підготовка зазначеного законопроєкту до першого читання.

    Також він звернув увагу колег по Верховній Раді, що вони можуть до 1 жовтня подати свої пропозиції щодо внесення змін до документа.

    Сьогодні ще Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт № 5388 щодо трудових відносин. Крім того, 21 вересня Рада спростила закупівлю інноваційних ліків.

    Додамо, що Рада 21 вересня почала розглядати Держбюджет–2022.

    15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

    Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.

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    Теги: Верховна Рада депутат Держбюджет політика
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    Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт Держбюджету на 2022 рік