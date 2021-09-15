Уряд затвердив держбюджет–2022: основні показники

У проєкті Державного бюджету України на 2022 рік зафіксований курс гривні на рівні 28,6-28,7 грн/долар

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 вересня.

Згідно презентації держбюджету, доходи держбюджету–2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що, згідно з проєктом, медична галузь отримає 193 мільярди гривень, що на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році. Передбачається, що середня зарплата лікарів зросте на 56% – до 22 500 гривень. Мінімальна зарплата лікарів складатиме 20 тисяч гривень. Середня зарплата медичного персоналу зросту на 34% до 14 500 гривень, а мінімальна зарплата медперсоналу – складатиме 13 500.

На освіту уряд пропонує виділити 190 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше, ніж цьогоріч. А отже – підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ. Стипендії для студентів планують збільшити у півтора, два рази. Мінімальна стипендія складатиме 2000 гривень, для відмінників – 2500.

На доплати військовим пенсіонерам виділять 10,6 мільярдів гривень, на перерахунок пенсій чорнобильцям піде 2,5 мільярди.. Продовжаться програми доплати пенсіонерам старшим за 75 років. Пенсіонерам старшим за 70 років будуть встановлені доплати у розмірі до 300 гривень щомісячно.

Згідно з проєктом Держбюджету, 100% ветеранів АТО забезпечуються житлом, виділяється 9,9 мільярдів на інфраструктуру, у 1,9 рази збільшуються видатки на цифровізацію, 1,4 мільярди виділяється на всеукраїнський перепис населення, на +30% зростають видатки на інклюзивну освіту.

На розвиток стратегічної промисловості виділяється 7,5 мільярдів гривень. Передбачається 2,5 мільярди гривень видатків на оборонно-промисловий комплекс (виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння, боєприпасів та приладів). 3 мільярди гривень — на космічну галузь (ракетний комплекс ЗЕНІТ 1SL, будівництво двох супутників). На авіабудівну галузь виділяється 2 мільярди гривень (проведення досліджень і розробок в авіаційній промисловості та впровадження їх результатів, а також модернізація агрегатів та вузлів гвинтокрилів Мі-8, Мі-24).

Шмигаль зазначив, що «ключові пріоритети залишаються незмінними». Це – медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, диджиталізація, підтримка підприємців та економіки. Серед основних макроекономічних параметрів:

зменшення дефіциту бюджету до 3,5%;

зменшення державного боргу;

зростання зарплат;

стабільний курс гривні;

зниження інфляції;

рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП – на 3,8%, 28,6 гривень за долар.

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко зауважив, що проєкт Держбюджету слід доопрацювати у розрізі проєкту програми «Велика реставрація» для гарантій фінансування. Він попросив передбачити видатки у мільярди гривень для збереження історико-культурної спадщини. Шмигаль відповів, що капітальні інвестиції будуть враховані між першим і другим читанням.

Згідно з законодавством, Кабінет міністрів щороку подає до Верховної Ради проєкт закону про Державний бюджет України на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. Разом із проєктом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року. Неодноразово бюджет подавався пізніше і відповідно його пізніше ухвалювали.

Напередодні Шмигаль озвучив основні показники Держбюджету-2022.