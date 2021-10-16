«Голос» закликає скасувати результати голосування за закон про олігархів

Під час прийняття скандального закону було багато процедурних помилок, що дає змогу вимагати скасування результатів голосування

Представниця фракцїї вважає ідею закону про деолігархізацію спаплюженою

Фракція «Голос» закликає вирішити проблему закону про олігархів шляхом скасування результатів голосування на найближчому пленарному засіданні. Про це заявила народна депутатка, лідерка партії Кіра Рудик в ефірі «Україна 24».

«Перш за все, юридично у нас є перший крок – у вівторок будуть винесені постанови про скасування цього закону, ми, звичайно, будемо їх підтримувати», – заявила нардепка.

Вона зазначила, що ідея закону про деолігархізацію спаплюжена.

«Зараз та форма і той зміст, які були прийняті, вони, по-перше, не будуть працювати, а по-друге, кількість злочинів, які були допущені під чай прийняття і під час підписання – вони абсолютно нівелюють можливість цього закону працювати», – додала Рудик.

Вона також закликала парламент дочекатися висновків Венеційської комісії щодо його законопроєкту.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.

Нагадаємо, помилки і колізії, які були допущені під час голосування за законопроект про олігархів, вимагають повторного голосування. Про це заявила нардепка від «Слуги народу» Людмила Буймістер

Читайте також: