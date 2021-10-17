«Слуга» Шуляк вважає, що шокувати пенсіонерів дорогим одягом – це нормально

Носити бренди у житті і не вдягати їх у Верховну Раду – лицемірство, вважає нардепка

Депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк заявила, що вдягати на засідання Верховної Ради брендові речі – нормально. Хоча їй радили не «світити» у Парламенті дорогий одяг, особливо сумки. Про це народна обраниця розповіла у інтерв’ю виданню kp.ua.

«…бачу в цьому певне лицемірство, якщо в звичайному житті ти носиш бренди, а потім приходиш в Раду, все різко знімаєш і починаєш грати іншу роль. Або ще гірше – купуєш спеціальний гардероб для Ради, показуючи свою простоту і скромність. Мені здається, так нечесно. Знаю масу випадків, коли перед ефірами депутати знімали дорогі прикраси, одягали просту біжутерію і виходили в ефір з дивовижними популістськими гаслами про захист пенсіонерів», – сказала Олена Шуляк.

Депутатка також заявила, у тому, щоб носити дорогі речі, немає нічого поганого. А парламентарі та люди, що прийшли на держслужбу з бізнесу – не винні, що мають одяг, які собі не можуть дозволити пенсіонери.

Крім того, Олена Шуляк розкритикувала журналістів, котрі пишуть про вбрання народних депутатів, зокрема Анну Стешенко. Мовляв, кореспондентка і сама не проти похизуватися у стінах Верховної Ради брендами.

«І видно, що тема брендів її дуже турбує, просто до болю і тремтіння. Вона пише не тільки про мене, але і про інших депутатів нашої політичної сили. Але вона ніколи не згадує депутатів «Європейської солідарності». Хоча вони теж одягаються в дорогі і красиві речі. Напевно, потрібно їй поставити запитання: навіщо і яка справжня мета таких публікацій? Хоча, якщо ти нудно пишеш матеріали на політичну тематику, то залишається одне – чіплятися до чужих сумок. І ще трохи про дорогий одяг. Мене сфотографували з сумкою, яку подарував чоловік ще в 2008 році. Така модель сумки вже років п'ять як не випускається. Але написали, що Шуляк прийшла в Раду з сумкою вартістю 7 тисяч чи то євро, чи то доларів. Де взяли ціну, якщо ця сумка знята з виробництва? Коли ця новина облетіла всі таблоїди, мені подзвонила мама і сказала: «Це та старенька сумка? А чому вона взагалі викликає у когось інтерес?». Хотілося б, звичайно, щоб ціна цієї сумки залежала від її віку, але це неможливо. Більш того, я готова її продати тій журналістці за 7 тисяч євро, а гроші віддати на благодійність. Але навряд чи хтось погодиться віддати за стару сумку 2008 року навіть третину від озвученої суми», – сказала нардепка.

Раніше національне антикорупційне бюро почало інформаційно-аналітичну роботу на підставі інформації про те, що нардепка Верховної Ради Олена Шуляк (фракція «Слуга народу»), можливо, є кінцевим бенефіціаром компанії InfrairAssets LTD (Британські Віргінські острови), і не передавала в управління корпоративні права в цій компанії.

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