«Слуги народу» їдуть в гості до парламентської монобільшості Молдови. Стали відомі деталі

Радуцький зазначив, що депутати мають окреслити практичні кроки для подальшої співпраці Києва та Кишинева

У Кишиневі під час візиту голови українського уряду Дениса Шмигаля 27 серпня має відбутися зустріч українських та молдовських депутатів з монобільшості. Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» повідомив народний депутат України («Слуга народу»), керівник міжпарламентських зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький.

Радуцький зазначив, що депутати мають окреслити практичні кроки для подальшої співпраці Києва та Кишинева.

«Якщо молдовські колеги сформують групу «дружб» (з Україною – ред.) до того часу, як пан Шмигаль здійснить свій візит до Республіки Молдова, то було б зовсім непогано розпочати спілкування і в реальному вимірі: прилетіти із прем’єр-міністром в Молдову, зустрітися з нашими колегами та розробити план (двосторонньої співпраці – ред.)», – сказав Радуцький.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Швець також додав, що українські та молдовські депутати мають намітити програму співпраці під час реальної зустрічі.

«Молдова дуже турбулентна країна у політичному плані, але я дуже сподіваюся, але я сподіваюся на тісну співпрацю і між парламентами й з пані Маєю Санду. Ми будемо докладати усіх зусиль для того, щоб спочатку зустрітися, проговорити все у прикладному вимірі й розкласти все по полицях, сегментувати для того, щоб визначити наші практичні цілі та програму дій», – сказав Швець.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 27 серпня на День Незалежності Республіки Молдова здійснить візит у Кишинів. Також Київ та Кишинів домовляються про порядок двосторонніх візитів на найвищому рівні.

До слова, віцеспікер парламенту Молдови Міхай Попшой озвучив два найголовніші напрямки співпраці з Україною.

Додамо, що Попшой наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови є посилення співпраці з Україною та Румунією й нинішня влада прагне надолужити згаяні попередньою владою можливості.