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    Віцеспікер парламенту Молдови озвучив два найголовніші напрямки співпраці з Україною

    Віцепрезидент парламенту Молдови, голова фракції &laquo;Дія та солідарність&raquo; Міхай Попшой - Віцеспікер парламенту Молдови озвучив два найголовніші напрямки співпраці з Україною
    Віцепрезидент парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой
    Фото: tvrmoldova

    Україна та Молдова мають посилити співпрацю у прикордонному та економічному напрямках

    Україна та Республіка Молдова накопичили багато невирішених питань, але особливу увагу слід звернути на співпрацю у сфері прикордонного співробітництва та на економічний напрямок. Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» сказав віцепрезидент парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой.

    «Щодо двосторонньої співпраці накопичилося багато питань. Це можливості й економічні, і в прикордонній співпраці, що стосується боротьби з контрабандою та боротьби з нелегальною міграцією», – сказав Попшой.

    За словами молдовського політика, двосторонньої проблематики накопичилося багато проблем, які вимагають серйозного опрацювання і є багато можливостей, які досі не були реалізовані.

    Також Попшой наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови є посилення співпраці з Україною та Румунією й нинішня влада прагне надолужити згаяні попередньою владою можливості.

    Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути тут:

    Також сьогодні голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький заявив, що українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність».

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    Теги: прикордонники економіка Молдова політика Україна уряд влада
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    Віцеспікер парламенту Молдови озвучив два найголовніші напрямки співпраці з Україною