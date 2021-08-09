Шмигаль поїде до Кишинева на 30-річчя незалежності Молдови

Молдова відзначає День Незалежності 27 серпня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Кишинів з робочим візитом з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею. Про це повідомляє «Урядовий портал» за підсумками телефонної розмови Шмигаля та Гаврилиці.

«Прем’єр-міністр України висловив сподівання на плідну особисту зустріч у Кишиневі під час робочого візиту з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови.Зокрема, в частині, що стосується рішення про відновлення роботи Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, а також інших двосторонніх робочих органів та форматів, включаючи Дністровську комісію», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Молдова відзначає День Незалежності 27 серпня.

До слова, парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Наталією Гаврилицею.

Варто зазначити, що 9 серпня стало відомо, що Україна та Молдова узгоджують двостронні візити на найвищому рівні.