Шмигаль поїде до Кишинева на 30-річчя незалежності Молдови
Прем’єр-міністр України провів телефонну розмову з новопризначеним очільницею уряду Молдови
Молдова відзначає День Незалежності 27 серпня
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Кишинів з робочим візитом з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею. Про це повідомляє «Урядовий портал» за підсумками телефонної розмови Шмигаля та Гаврилиці.
«Прем’єр-міністр України висловив сподівання на плідну особисту зустріч у Кишиневі під час робочого візиту з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови.Зокрема, в частині, що стосується рішення про відновлення роботи Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, а також інших двосторонніх робочих органів та форматів, включаючи Дністровську комісію», – йдеться у повідомленні.
Як відомо, Молдова відзначає День Незалежності 27 серпня.
До слова, парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Наталією Гаврилицею.
Варто зазначити, що 9 серпня стало відомо, що Україна та Молдова узгоджують двостронні візити на найвищому рівні.