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    Україні цікавий досвід Молдови з реформування системи охорони здоров’я – Радуцький

    Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький - Україні цікавий досвід Молдови з реформування системи охорони здоров’я – Радуцький
    Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький
    Фото: РБК-Украина

    Нардеп вважає, що Молдова провела успішну реформу системи охорони здоров'я

    Реформа охорони здоров’я у Молдові відбулася жвавіше й Україні був би цікавий такий досвід. Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» сказав народний депутат України, голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький.

    «Мені як голові комітету у справах здоров’я нації, не тільки як керівнику групи дружби з Молдовою, дуже подобається експертна оцінка досить успішної реформи системи охорони здоров’я в Молдові й нам точно не завадить експертна допомога і як зразок деякі речі, які Україна намагається зараз запровадити – Молдові це вдалося раніше, ніж нам», – сказав Радуцький.

    Радуцький додав, що у цьому напрямку між країнами можлива глибша співпраця у майбутньому.

    Також Радуцький заявив, що українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність».

    Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути тут:

    Крім того, віцеспікер парламенту Молдови Міхай Попшой озвучив два найголовніші напрямки співпраці з Україною.

    Додамо, що Попшой наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови є посилення співпраці з Україною та Румунією й нинішня влада прагне надолужити згаяні попередньою владою можливості.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я реформа депутат Молдова медицина Україна влада Михайло Радуцький
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    Україні цікавий досвід Молдови з реформування системи охорони здоров’я – Радуцький