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«Слуга народу» відреагувала на бійку за участі нардепів Дмитрука та Куницького

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Слуга народу» відреагувала на бійку за участі нардепів Дмитрука та Куницького
фото: скрін із відео

Фракція очікує результатів перевірки бійки Куницького та Дмитрука правоохоронними органами

У «Слузі народу» вважають неприйнятною ситуацію за участі нардепів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Про це повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлії Палійчук, передає «РБК-Україна».

«Те, що ми побачили на відео, є неприйнятним і неприпустимим явищем, і ми засуджуємо будь-які прояви насильства в суспільстві», – наголосила Палійчук.

Речниця зазначила, що фракція очікує результатів перевірки цього інциденту правоохоронними органами.

«І вважаємо, що за її результатами має бути дана юридична кваліфікація, а винні мають понести покарання, незалежно від статусів», – додала вона.

Нагадаємо, народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький потрапили у скандал – в мережі шириться відео, ніби вони побили хлопця.

Зазначимо, що восени 2021 року Дмитрука офіційно виключили з фракції Слуга народу. У січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

До слова, Олександр Куницький раніше визнав анексований Крим частиною Росії.

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Теги: бійка партія Слуга народу Олександр Куницький Артем Дмитрук

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