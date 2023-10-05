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У Києві сталася бійка за участю нардепів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві сталася бійка за участю нардепів
фото: скрін із відео

Дмитрук заявив, що в руках хлопця був ніж і він нібито почав бігти на нього

Народний депутат Артем Дмитрук потрапив у скандал – в мережі шириться відео, ніби він побив хлопця. Сам депутат заявив, що це невідомий напав на нього після перевірки кол-центру, яку Дмитрук здійснював з колегами. Після бійки нардеп написав заяву в поліцію. Про це передають «Новини.Live»

«Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр «Протасов» для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео», – сказав нардеп. 

У мережі є відео, де невідомий молодий хлопець заявив на камеру, що Дмитрук його побив. В цей час на відео видно, що сам нардеп біля машини поліції спілкується з правоохоронцями. Сам же Дмитрук заявив, що цей хлопець – підставна особа. Адже він і під час минулої перевірки цього кол-центру намагався спровокувати народних депутатів. Цього разу, за словами нардепа, його ціллю був мобільний телефон з інформацією. 

«Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками і ногами. Після цього він вихопив телефон з рук у Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати», – розповів Дмитрук. 

Окрім того, Дмитрук заявив, що в руках хлопця був ніж і він нібито почав бігти на нього. 

«Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити у охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж», – додав Дмитрук. 

Заяву до поліції написали одразу два народні депутати – Артем Дмитрук та Олександр Куницький. 

«Ми написали щодо нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю. що ціль була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли», – додав нардеп.

Нагадаємо, восени 2021 року Дмитрука офіційно виключили з фракції Слуга народу. У січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

Теги: Київ депутат бійка

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