«Слугу народу» Куницького затримали на блокпосту (відео)
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Олександра Куницького, нардепа від «Слуги народу» (відомого блогера ZP Саньок) затримали на блокпосту, де він намагався робити відеозйомку. Відповідне відео поширене у соцмережі.
Офіційних подробиць наразі немає. Попередньо відомо, що затримали нардепа Куницького на блокпосту, куди він під’їхав і почав знімати те, що відбувається (що категорично заборонено робити).
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook опублікував відео затримання Куницького.
«Найкращий день», – написав коротко Фацевич.
Згодом Куницький на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з ним все добре.
«Спасибі всім, хто переживав. У мене все добре. Чекаємо на інформацію від поліції, а потім покажу як було.
Спочатку руцьких виб'ємо, потім решту», – написав нардеп.
Нагадаємо, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.