  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Слугу народу» Куницького затримали на блокпосту (відео)

    В Одесі затримали нардепа Куницького - «Слугу народу» Куницького затримали на блокпосту (відео)
    В Одесі затримали нардепа Куницького
    фото з фейсбуку Куницького

    Застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права

    Олександра Куницького, нардепа від «Слуги народу» (відомого блогера ZP Саньок) затримали на блокпосту, де він намагався робити відеозйомку. Відповідне відео поширене у соцмережі.

    Офіційних подробиць наразі немає. Попередньо відомо, що затримали нардепа Куницького на блокпосту, куди він під’їхав і почав знімати те, що відбувається (що категорично заборонено робити).

    Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook опублікував відео затримання Куницького.

    «Найкращий день», – написав коротко Фацевич.

    Згодом Куницький на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з ним все добре.

    «Спасибі всім, хто переживав. У мене все добре. Чекаємо на інформацію від поліції, а потім покажу як було.
    Спочатку руцьких виб'ємо, потім решту», – написав нардеп.

    Нагадаємо, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.

    Теги: депутат партія Слуга народу Олександр Куницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слугу народу» Куницького затримали на блокпосту (відео)