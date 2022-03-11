«Слугу народу» Куницького затримали на блокпосту (відео)

Застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права

Олександра Куницького, нардепа від «Слуги народу» (відомого блогера ZP Саньок) затримали на блокпосту, де він намагався робити відеозйомку. Відповідне відео поширене у соцмережі.

Офіційних подробиць наразі немає. Попередньо відомо, що затримали нардепа Куницького на блокпосту, куди він під’їхав і почав знімати те, що відбувається (що категорично заборонено робити).

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook опублікував відео затримання Куницького.

«Найкращий день», – написав коротко Фацевич.

Згодом Куницький на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з ним все добре.

«Спасибі всім, хто переживав. У мене все добре. Чекаємо на інформацію від поліції, а потім покажу як було.

Спочатку руцьких виб'ємо, потім решту», – написав нардеп.

Нагадаємо, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.