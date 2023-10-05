Вулична бійка за участю депутатів. «Слуга» Куницький показав свої травми (фото)

Куницький почав демонструвати свої травми колегам у Верховній Раді

У мережі з'явилося відео з бійкою народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького з невідомим чоловіком

Нардеп зі «Слуги народу» Олександр Куницький, після бійки з невідомим чоловіком на вулиці, показав свої травми. Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

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Куницький почав демонструвати свої травми колегам у Верховній Раді після того, як нардеп Олексій Гончаренко закликав керівництво Ради та фракцію «Слуги народу» відреагувати на дії депутатів.

Олександр Куницький, після бійки з невідомим чоловіком на вулиці, показав свої травми фото: Ірина Геращенко

До слова, поки що ні у Верховній Раді, ні у «Слузі» бійку за участі нардепа не прокоментували.

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Нагадаємо, народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький потрапили у скандал – в мережі шириться відео, ніби вони побили хлопця.

Зазначимо, що восени 2021 року Дмитрука офіційно виключили з фракції Слуга народу. У січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

До слова, Олександр Куницький раніше визнав анексований Крим частиною Росії.