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Вулична бійка за участю депутатів. «Слуга» Куницький показав свої травми (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вулична бійка за участю депутатів. «Слуга» Куницький показав свої травми (фото)
Куницький почав демонструвати свої травми колегам у Верховній Раді
фото: Ірина Геращенко

У мережі з'явилося відео з бійкою народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького з невідомим чоловіком

Нардеп зі «Слуги народу» Олександр Куницький, після бійки з невідомим чоловіком на вулиці, показав свої травми. Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Куницький почав демонструвати свої травми колегам у Верховній Раді після того, як нардеп Олексій Гончаренко закликав керівництво Ради та фракцію «Слуги народу» відреагувати на дії депутатів.

Олександр Куницький, після бійки з невідомим чоловіком на вулиці, показав свої травми
Олександр Куницький, після бійки з невідомим чоловіком на вулиці, показав свої травми
фото: Ірина Геращенко

До слова, поки що ні у Верховній Раді, ні у «Слузі» бійку за участі нардепа не прокоментували.

Нагадаємо, народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький потрапили у скандал – в мережі шириться відео, ніби вони побили хлопця.

Зазначимо, що восени 2021 року Дмитрука офіційно виключили з фракції Слуга народу. У січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

До слова, Олександр Куницький раніше визнав анексований Крим частиною Росії.

Теги: бійка партія Слуга народу депутат Олексій Гончаренко Верховна Рада

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