Кандидат від «Слуги народу» Куницький визнав Крим частиною Росії



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Олександр Куницький

«Ми розібралися, що Крим – це Росія», - заявив кандидат ще 5 років тому

Скандальний кандидат в нардепи від партії «Слуга народу» з подвійним громадянством Олександр Куницький визнав анексований Крим частиною Росії.

Відеоролик під назвою «Не міліція і не поліція Криму» виставив на YouTube сам кандидат в нардепи ще в 2014 році.

На ньому видно, як в Криму правоохоронці зупинили машину Куницького для перевірки документів.

«Ми розібралися, що Крим – це Росія», – нахабно заявив він у ході розмови.

За словами Куницького, він – учасник міжнародного руху. Втім, і в правоохоронців посвідчення українські, а форма – російська.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно підтвердила наявність фактів, які вказують на те, що Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю. Також депутати Ігор Мосійчук та Андрій Денисенко публікували фотографії Куницького в формі ізраїльської армії. Сам Куницький на відео від 2014 року особисто говорив про те, що знаходиться в Ізраїлі та готується прийняти армійську присягу.

Як повідомлялось, вокалістка гурту Каzka харків'янка Олександра Зарицька звернулася до Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації з громадянством іноземної держави кандидата в депутати від «Слуги народу» Олександра Куницького. Вона вважає, що Куницький не має законного права представляти партію на парламентських виборах.

Нагадаємо, на днях два народні депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького в формі армії Ізраїлю. Як виявилося, кандидат в нардепи по харківському округу проходив службу у військах іноземної держави.