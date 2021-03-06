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    Президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації

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    Планується, що &laquo;цифрові зелені пропуски&raquo; стануть обов'язковим для поїздок під час пандемії - Президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації

    Планується, що «цифрові зелені пропуски» стануть обов'язковим для поїздок під час пандемії

    Паспорти вакцинації повинні бути готові до літа 2021 року

    Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала уряди 27 країн-членів Європейського Союзу негайно приступити до технічної роботи з введення сертифікатів щеплень проти коронавірусу.

    Паспорти вакцинації повинні бути готові до літа 2021 року, пише Reuters.

    У Єврокомісії вже 17 березня мають намір представити свої пропозиції щодо «цифрових зелених пропусків». Планується, що документ стане обов'язковим для поїздок під час пандемії.

    Крім цього планується співпраця з різними міжнародними організаціями для визнання таких сертифікатів щеплень за межами Європейського Союзу.

    Урсула фон дер Ляєн у своєму листі до урядів країн-членів ЄС наголосила, що необхідно створити не тільки правову базу, а й загальну технічну інфраструктуру.

    Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

    За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

    До слова, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації.

    Також глава МОЗ Степанов обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7.

    Теги: ЄС відпочинок паспорт туризм щеплення Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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