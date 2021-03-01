Кіпр відніс Україну до сірої зони

Потрапити українцям на Кіпр можна лише із спецдозволом

Громадянам з країн, віднесених до сірої зони, заборонено перетинати кордон країни, окрім деяких категорій населення, повідомляє посольство України в Республіці Кіпр.

Дозвіл на в’їзд мають:

подружжя громадян Кіпру;

їх неповнолітні діти;

резиденти Кіпру;

громадяни, яким дозволено в’їзд за Віденською конвенцією;

особи, що мають спеціальний дозвіл на в’їзд від уряду Кіпру.

У посольстві наголошують, що список країн сірої зони оновлюватиметься щотижня.

Раніше МОЗ Кіпру склав кольорову класифікацію країн. Найменша кількість держав потрапила в зелену групу (Австралія, Ісландія, Нова Зеландія, Саудівська Аравія, Сингапур). Всім тим, хто в'їжджає з цих країн, потрібно буде пройти тест після прильоту на Кіпр. Тести для них будуть безкоштовними, а з 1 квітня обмежень не буде зовсім.

Далі йде помаранчева група – ті, хто в'їжджає з цих країн, пред'являють негативний результат тесту, якому не більше 72 годин (у цю групу увійшли Данія, Китай, Таїланд, Фінляндія, Південна Корея, Норвегія).

Червона група – туристи, які в'їжджають з цих країн, пред'являють негативний результат тесту, якому не більше 72 годин, проходять повторний тест за свій рахунок після прильоту на Кіпр і залишаються на самоізоляції до отримання результату (Австрія, Бельгія, Іспанія, Італія, Польща та інші країни).

Класифікація відрізняється від первинних припущень, і так як вона надзвичайно динамічна, то може змінюватися в будь-який час.

Сіра група - в'їзд тільки по спецдозволу (Україна, Білорусь, Велика Британія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Об'єднані Арабські Емірати, Росія, Руанда). Крім того, навіть ті, хто зможе в'їхати на острів з країн сірої зони повинен пройти тривалу самоізоляцію і двічі здати тест.

Раніше повідомлялося про те, що уряд Кіпру ухвалив рішення дозволити туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, в'їжджати на територію країни без негативного ПЛР-тесту. Однак у лютому ці правила було переглянуто.