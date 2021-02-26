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    У Карпатах збудують два гірськолижних курорти. Всі деталі

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    У будівництві курортів допоможуть інвестори з Австрії - У Карпатах збудують два гірськолижних курорти. Всі деталі
    У будівництві курортів допоможуть інвестори з Австрії
    Фото: Дмитро Лол/Facebook

    Курорти зведуть на Закарпатті та в Славському

    У 2021 році в Карпатах розпочнуть будівництво ще двох гірськолижних курортів. Один із них буде розташований у Закарпатті, а другий – у Славському Львівської області. Деталі розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час форуму «Україна 30. Інфраструктура»

    «Нові курорти в Закарпатській області – гірськолижний курорт «Боржава», будівництво якого розпочнеться в цьому році. У Славському – новий великий курорт», – повідомивТимошенко.

    Варто зазначити, що раніше в «Офісі президента» обговорювався проєкт створення в Україні високогірного спортивно-туристичного кластера «Боржава». У цього проєкту є інвестори з Австрії, які виявляють зацікавленість у втіленні цієї ідеї.

    Боржава – гірський масив на Полонинському хребті Українських Карпат. Він розташований між річками Латорицею та Рікою. Довжина хребта – понад 50 км, ширина – 34 км, найвища вершина цього хребта – гора Стой (1681 м).

    Наразі там функціонує гірськолижний курорт з 11 підйомниками (два крісельних, а решта бугельні). Там уже розвинена інфраструктура і є готелі, ресторани й розважальні заклади. Загальна протяжність трас становить 20 км. Курорт був відкритий у 2012 році.

    Щодо гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади – сума інвестицій становитиме $500 млн. Це проєкт, який триватиме близько чотирьох років. Курорт побудують за 15 кілометрів від Славського в селах Верхня Рожанка й Волосянка.

    Новий курорт у технічному плані випереджатиме Буковель на 8-9 років. Комплекс буде включати більше ніж 60 кілометрів трас, а реалізація проєкту відбуватиметься в три черги.

    На території Славського зараз є кілька спусків, які активно розвиваються. В центрі розташована гора Погар з підйомниками, а також Політехніка. Також є спуски Високий Верх та Тростян і Менчіл.

    Нагадаємо, на території гірськолижного курорту Буковель в період з 26 лютого до 12 березня діятимуть деякі заборони і карантинні обмеження.

    Теги: Закарпаття відпочинок будівництво Івано-Франківщина Україна Карпати (гори) інфраструктура гірські лижі
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