Сьогодні Байден оголосить нові санкції проти оточення Путіна

«Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі

Звернення анонсоване на 19 годину 24 лютого

Cьогодні ввечері президент США Джо Байден має оголосити про запровадження санкцій проти оточення президента Росії Володимира Путіна, який у ніч на 24 лютого оголосив про військову спецоперацію проти України.

На 19:00 за Києвом анонсовано відповідне звернення глави США. Наразі він проводить нараду з сектором безпеки, після якої у нього заплановані консультації з лідерами «Великої сімки».

Раніше Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.

«Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі.

Санкціями заборонені інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

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