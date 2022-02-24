Сьогодні Байден оголосить нові санкції проти оточення Путіна
Звернення анонсоване на 19 годину 24 лютого
Cьогодні ввечері президент США Джо Байден має оголосити про запровадження санкцій проти оточення президента Росії Володимира Путіна, який у ніч на 24 лютого оголосив про військову спецоперацію проти України.
На 19:00 за Києвом анонсовано відповідне звернення глави США. Наразі він проводить нараду з сектором безпеки, після якої у нього заплановані консультації з лідерами «Великої сімки».
Раніше Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.
«Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі.
Санкціями заборонені інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.