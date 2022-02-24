  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Сьогодні Байден оголосить нові санкції проти оточення Путіна

    &laquo;Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США&raquo;, &ndash; йдеться в указі - Сьогодні Байден оголосить нові санкції проти оточення Путіна
    «Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі
    фото з відкритих джерел

    Звернення анонсоване на 19 годину 24 лютого

    Cьогодні ввечері президент США Джо Байден має оголосити про запровадження санкцій проти оточення президента Росії Володимира Путіна, який у ніч на 24 лютого оголосив про військову спецоперацію проти України.

    На 19:00 за Києвом анонсовано відповідне звернення глави США. Наразі він проводить нараду з сектором безпеки, після якої у нього заплановані консультації з лідерами «Великої сімки».

    Раніше Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.

    «Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі.

    Санкціями заборонені інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

    Читайте також:
    Теги: США санкції ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні Байден оголосить нові санкції проти оточення Путіна