Офіційні державні канали для отримання інформації (список)

Ворог сіє паніку через залякування та фейкові новини

Офіс президента закликає українців не піддаватись паніці та довіряти лише офіційним державним каналам для отримання інформації.

Наводимо перелік джерел, де можна отримати достовірні і оперативні новини:

https://www.facebook.com/president.gov.ua Генеральний штаб Збройних сил України

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua Кабінет Міністрів України

https://www.facebook.com/KabminUA Міністерство оборони України

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA Міністерство внутрішніх справ

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua Національна поліція України

https://www.facebook.com/UA.National.Police Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA Державна прикордонна служба України

https://www.facebook.com/DPSUkraine Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

https://www.facebook.com/dsszzi Сухопутні війська ЗС України

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces Військово-морські сили ЗСУ

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua Територіальна оборона ЗСУ

https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі Міністерство інфраструктури України

https://t.me/miUkraune Укрзалізниця

https://t.me/UkrzalInfo Украерорух

https://t.me/uksatse_official Укравтодор

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

https://www.facebook.com/airportboryspil/ Адміністрація морських портів України

https://www.facebook.com/uspa.gov.ua Міжнародний аеропорт «Львів»

https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/ Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ)

https://www.facebook.com/DSBT.UA Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Також влада спростувала фейк про проблеми з інтернетом та мобільним зв’язком.

Наразі відомо, що бійці ЗСУ відбили Щастя на Луганщині: знищено техніку та росіян.

Російські війська у ході атаки на Україну вторглися на двох напрямках на відстань до п'яти кілометрів. Про це розповів на брифінгу в Офісі президента колишній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він повідомив, що це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

Зараз на Херсонщині триває бій з російськими окупантами, є загиблі.