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    Офіційні державні канали для отримання інформації (список)

    Офіційні державні канали для отримання інформації (список)
    фото з відкритих джерел

    Ворог сіє паніку через залякування та фейкові новини

    Офіс президента закликає українців не піддаватись паніці та довіряти лише офіційним державним каналам для отримання інформації.

    Наводимо перелік джерел, де можна отримати достовірні і оперативні новини:

    Також влада спростувала фейк про проблеми з інтернетом та мобільним зв’язком.

    Наразі відомо, що бійці ЗСУ відбили Щастя на Луганщині: знищено техніку та росіян.

    Російські війська у ході атаки на Україну вторглися на двох напрямках на відстань до п'яти кілометрів. Про це розповів на брифінгу в Офісі президента колишній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він повідомив, що це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

    Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

    Зараз на Херсонщині триває бій з російськими окупантами, є загиблі.

    Теги: Національна поліція України державна служба ЗСУ Аеропорт Бориспіль ДСНС пропаганда Укрзалізниця інформаційна війна Укравтодор Міністерство інфраструктури Офіс президента Украерорух
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    Офіційні державні канали для отримання інформації (список)