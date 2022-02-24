Пів сотні держав та організацій підтримали Україну: основні сигнали

Захід протягом дня скоординує свою реакцію на агресію Кремля у форматі G7, НАТО і ЄС

Партнери України заявляють, що Росія понесе відповідальність за свої дії

Станом на 15:45 на підтримку України виступили 48 держав та п’ять міжнародні організацій. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Із заявами на підтримку України виступили:

Німеччина,

Франція,

Австралія,

США,

Канада,

Велика Британія,

Нідерланди,

Польща,

Литва,

Латвія,

Словенія,

Естонія,

Молдова,

Данія,

Швеція,

Норвегія,

Фінляндія,

Чехія,

Угорщина,

Словаччина,

Мексика,

Північна Македонія,

Албанія,

Чорногорія,

Португалія,

Болгарія,

Нова Зеландія,

Кіпр,

Італія,

Ісландія,

Грузія,

Хорватія,

Корея,

Іспанія,

Коста-Ріка,

Бразилія,

Японія,

Боснія і Герцеговина,

Ірландія,

Бельгія,

Колумбія,

Канада,

Ліберія,

Перу,

Сінгапур,

Палестина,

Беліз.

Основні сигнали міжнародної підтримки:

Заявляють, що Росія понесе відповідальність за свої дії.

Повідомляють, що координують свої дії з партнерами по НАТО та ЄС.

Обіцяють жорстку відповідь (Потужна заява Бориса Джонсона).

Захід протягом дня скоординує свою реакцію у форматі G7, НАТО і ЄС (Заява Олафа Шольца).

Низка країн скликали екстрені засідання урядів, зокрема Японія, Австрія та Польща. Актом агресії Росія виключає себе з міжнародної спільноти (заява Анджея Дуди).

Литва закликає до введення жорстких санкцій, включно з відключенням від SWIFT.

Деякі країни заявляють про готовність прийняти біженців, зокрема Молдова.

Молдова запровадить надзвичайний стан через напад Росії на Україну.

Міжнародні організації:

ЄС:

Заява Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн: жорстко засудили напад Росії. Сигналізували, що Кремль понесе відповідальність.

Заява президента Європейського парламенту: обіцяє притягнути Кремль до відповідальності. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 24 лютого лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.

НАТО:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг: союзники НАТО зустрінуться, щоб обговорити відновлення російської агресії.

Президент парламентської асамблеї НАТО Дж.Конноллі: «Союзники та всі відповідальні країни і установи повинні зараз запровадити комплексний пакет масових, нищивних і тривалих санкцій та наслідків, які наші парламенти повністю підтримують».

ОБСЄ:

Польське головування в ОБСЄ. Головуючий в ОБСЄ, міністр закордонних справ Рау та генеральний секретар ОБСЄ Шмід засудили початок президентом Путіним військової операції в Україні та зробили заяву: «Ми рішуче засуджуємо військову агресію Росії проти України. Ця атака на Україну піддає життя мільйонів людей серйозному ризику і є грубим порушенням міжнародного права та зобов’язань Росії».

ООН

Верховний Комісар ООН з прав людини Бачелет: на цьому критичному етапі пріоритетом має бути недопущення подальшої ескалації, запобігання жертвам серед цивільного населення, переміщенню та руйнуванню цивільної інфраструктури.

До слова, Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції.

Зазначимо, вранці у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.

До слова, Україна закликає Туреччину закрити доступ Росії до Босфору.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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