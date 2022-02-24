Як діяти українцям, якщо звучать сирени: інструкція
При звуці сирен потрібно ховатися в будинку або в бомбосховищі
фото з відкритих джерел
Порядок дій для громадян у разі тривоги
У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації.
Якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал «Увага всім». Порядок дій в такій ситуації такий:
- Як можна швидше поверніться додому.
- Увімкніть радіо або телебачення.
- Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ.
- Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.
Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації
- Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі.
- Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання.
- Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками.
- На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики.
- Зберіть всі найважливіші документи.
- Перевірте транспорт, заправте машину.
- Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині повітряна тривога. Громадян закликають іти до укриттів.
Раніше стало відомо, що на Київщині горить штаб Національної гвардії (фото).
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