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    Події в Україні

    Як діяти українцям, якщо звучать сирени: інструкція

    При звуці сирен потрібно ховатися в будинку або в бомбосховищі - Як діяти українцям, якщо звучать сирени: інструкція
    При звуці сирен потрібно ховатися в будинку або в бомбосховищі
    фото з відкритих джерел

    Порядок дій для громадян у разі тривоги

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації.

    Якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал «Увага всім». Порядок дій в такій ситуації такий:

    • Як можна швидше поверніться додому.
    • Увімкніть радіо або телебачення.
    • Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ.
    • Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.

    Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації

    • Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі.
    • Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання.
    • Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками.
    • На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики.
    • Зберіть всі найважливіші документи.
    • Перевірте транспорт, заправте машину.
    • Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.

    Нагадаємо, нещодавно на Київщині повітряна тривога. Громадян закликають іти до укриттів.

    Раніше стало відомо, що на Київщині горить штаб Національної гвардії (фото).

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    Теги: ЗМІ телебачення радіо документи бомбосховища транспорт
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    Як діяти українцям, якщо звучать сирени: інструкція