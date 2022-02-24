Як діяти українцям, якщо звучать сирени: інструкція

При звуці сирен потрібно ховатися в будинку або в бомбосховищі

Порядок дій для громадян у разі тривоги

У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал «Увага всім». Порядок дій в такій ситуації такий:

Як можна швидше поверніться додому.

Увімкніть радіо або телебачення.

Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ.

Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.

Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації

Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі.

Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання.

Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками.

На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики.

Зберіть всі найважливіші документи.

Перевірте транспорт, заправте машину.

Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині повітряна тривога. Громадян закликають іти до укриттів.

Раніше стало відомо, що на Київщині горить штаб Національної гвардії (фото).

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